Разработан первый в мире ноутбук с расширяемым экраном

В комплекте с ноутбуком идут две сменные панели, которые крепятся по обе стороны от основного экрана. Каждый дисплей имеет 13 дюймов с соотношением сторон 48:9. Сам ноутбук по габаритам сопоставим с обычным переносным компьютером, что позволяет его носить собой в сумке. Съемные панели устройства могут функционировать и отдельно.

Сейчас первый в мире ноутбук с расширяемым экраном пребывает на стадии прототипа, однако в течение года компания намерена полностью завершить разработку. Представители Compal отмечают, что предназначен Airttach для людей, которым необходимо отслеживать сразу много информации. Это могут быть как контентмейкеры, так и биржевые трейдеры и госслужащие.