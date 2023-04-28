Разработчики мобильной игры случайно раскрыли первый планшет от бренда игровых смартфонов Red Magic

По данным инсайдеров, компания Red Magic, давно известная своими инвестициями в эту область, работает над ещё не выпущенным игровым планшетом.

Ожидается, что анонс девайса состоится уже 10 мая. При этом само существование девайса раскрыла мобильная игра King of Glory. Разработчики проекта представили новый список устройств, совместимых с функцией высокой частоты кадров.