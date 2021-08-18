Realme представил свои первые модели ноутбука и планшета

Новинка realme Book имеет процессор Intel Core 11-го поколения и двухвентиляторную систему охлаждения Storm. В устройстве установлено двухканальное ОЗУ LPDDR4x с объёмом кастомизируемой памяти от 8 до 16 ГБ. Твердотельный накопитель — PCIe ёмкостью до 512 ГБ. Технология сверхбыстрой зарядки 65 Вт позволяет быстро подзарядить аккумулятор, обеспечивающий до 11 часов автономной работы.

Ноутбук имеет 14-дюймовый 2K-дисплей с тонкой рамкой. Пиковая яркость составляет 400 нит, соотношение сторон — 3:2. Такой дисплей позволяет видеть больший объём текстовой информации без усталости глаз по сравнению с разрешением 16:9. Звук обеспечивают динамики Harman с эффектом стереозвука DTS HD и двумя микрофонами в корпусе для подавления шума и эха при общении по видеосвязи.

Клавиатура трёхуровневая, с подсветкой, а ход клавиш — 1,3 мм. Устройство имеет кнопку питания и сканер отпечатков пальцев. Также realme Book имеет систему PC Connect для синхронизации смартфонов с ноутбуком.

Компания обнародовала официальное изображение планшета realme Pad, но не сообщила характеристики. Согласно неофициальным данным, планшет оборудован чипом SoC Qualcomm Snapdragon 768G, установленная OC, вероятнее всего, будет Android 11. Также realme Pad получил дисплей 10,4", порт USB-C, установленную оперативную память от 6 до 8 ГБ, флеш-память 64–128 ГБ. Мощность аккумулятора составляет 7100 мАч.

Планшет оснащён фронтальной и основной 1/3,6-дюймовыми оптическими камерами разрешением 8 Мп. Объективы имеют диафрагму F/2,8 и фокусное расстояние 28 мм. Также отмечается, что устройство оборудовано стилусом.

О ценах для российского покупателя и дате выхода планшетов realme Pad компания сообщит позже.