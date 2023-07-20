Realme представила 11" планшет с 120 Гц экраном и низкой ценой

Realme представила 11" планшет с 120 Гц экраном и низкой ценойХарактеристики явно радуют
Realme представила свой новый планшет Realme Pad 2 с интересными характеристиками и доступной ценой.
Устройство оснащено 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 × 1200 пикселей и потрясающей кадровой частотой 120 Гц. Последнее гарантирует плавное и чёткое отображение контента.
Realme Pad 2 работает на процессоре Helio G99 от MediaTek и может похвастаться 6 или 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X, а также накопителем объёмом 128 или 256 ГБ, с возможностью расширения через карту microSD.
Ёмкость аккумулятора составляет 8360 мАч, а благодаря поддержке быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт планшет быстро восстановится после разрядки.
Новинка оснащена 8-мегапиксельными камерами на задней и передней панелях, а боковой сканер отпечатка пальцев обеспечит удобную и безопасную разблокировку устройства.
Предзаказ планшета начнётся уже 26 июля, а открытые продажи стартуют 1 августа. Версия 6/128 ГБ обойдётся в 215 евро, а вариант 8/256 ГБ — в 250 евро.