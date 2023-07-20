Realme представила 11" планшет с 120 Гц экраном и низкой ценой

Устройство оснащено 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 × 1200 пикселей и потрясающей кадровой частотой 120 Гц. Последнее гарантирует плавное и чёткое отображение контента.

Realme Pad 2 работает на процессоре Helio G99 от MediaTek и может похвастаться 6 или 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X, а также накопителем объёмом 128 или 256 ГБ, с возможностью расширения через карту microSD.