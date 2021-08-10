Сегодня в 10:19

Realme раскрыла дату анонса своего первого ноутбука Realme Book

Оказалось, что ждать осталось не так уж и долго

Последние несколько месяцев все гадали на тему того, когда же Realme представит свой первый ноутбук. Компания наконец-то перестала интриговать общественность, сообщив дату проведения соответствующего мероприятия.