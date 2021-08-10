Realme раскрыла дату анонса своего первого ноутбука Realme Book

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 10:19
Realme раскрыла дату анонса своего первого ноутбука Realme BookОказалось, что ждать осталось не так уж и долго
Последние несколько месяцев все гадали на тему того, когда же Realme представит свой первый ноутбук. Компания наконец-то перестала интриговать общественность, сообщив дату проведения соответствующего мероприятия.
Сделала она это традиционно для китайских компаний — через тизер-постер в соцсети Weibo, пишет Gizmochina. На изображении видно как дату презентации — 18 августа 2021 года — так и внешний вид ноутбука.
Стоит отметить, что Realme в очередной раз подтвердила, что грядущий Realme Book будет максимально похож на самый доступный ноутбук Apple — MacBook Air.
Напомним, что судя по последним данным, Realme Book будет базироваться на процессорах Intel Core 11-го поколения. Также устройству приписывают 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной.