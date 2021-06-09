Realme впервые опубликовала изображение своего первого ноутбука

Так, например, некоторое время назад стало известно о планах Realme выпустить свой первый ноутбук. Сейчас же компания опубликовала пост, в котором можно разглядеть впервые разглядеть внешний вид грядущей новинки, пишет Gizmochina.

Судя по этому «кусочку» ноутбука, нас ждёт похожий на MacBook от Apple внешне аппарат. А учитывая, что Realme со своей продукцией ориентируется на сегмент доступных гаджетов, можно ожидать, что лэптоп бренда будет основан на процессоре от AMD.

На данный момент нет точной информации, как скоро состоится презентация ноутбука Realme. Но если верить инсайдерам, случится это уже в ближайшее время.