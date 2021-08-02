Realme впервые опубликовала «живое» фото своего первого ноутбука

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 10:01
Realme впервые опубликовала «живое» фото своего первого ноутбукаМногочисленные утечки об устройстве, судя по всему, оказались правдивыми
Уже в текущем месяце от Realme ждут анонса первого ноутбука за авторством бренда. И, видимо, понимая, насколько ожидаемым является грядущая новинка, представители компании решили дополнительно подогреть к ней интерес.
Так, в Instagram-аккаунте главы Realme Мадхава Шетха появилась сторис с тизером сессии вопросов и ответов, передаёт Gizmochina. При этом на сопутствующей публикации фотографии можно разглядеть голубой Realme Book — раньше устройство появлялось лишь на «утёкших» снимках и любительских рендерах.
Судя по изображению, ноутбук внешне будет очень похож на MacBook Air — то же предсказывали и многочисленные сообщения инсайдеров.
Напомним, что прежние «сливы» заявляли об использовании в Realme Book новейших процессоров Intel Core i3 и Core i5 11-го поколения. Размер дисплея в устройстве ожидается в районе 14 дюймов. При этом цена первого ноутбука Realme должна составить около 540 долларов (40 тыс рублей).