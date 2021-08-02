Realme впервые опубликовала «живое» фото своего первого ноутбука

Судя по изображению, ноутбук внешне будет очень похож на MacBook Air — то же предсказывали и многочисленные сообщения инсайдеров.

Напомним, что прежние «сливы» заявляли об использовании в Realme Book новейших процессоров Intel Core i3 и Core i5 11-го поколения. Размер дисплея в устройстве ожидается в районе 14 дюймов. При этом цена первого ноутбука Realme должна составить около 540 долларов (40 тыс рублей).