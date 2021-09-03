Realme впервые озвучила дату анонса своего первого планшета и показала его на фото

Напомним, что по последним данным в основу планшета ляжет чип Helio G80 от MediaTek. Также ожидается от 4 до 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора в новинке должна составлять 7100 мАч, а работать устройство, вроде как, будет под управлением Android 11.