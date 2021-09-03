Realme впервые озвучила дату анонса своего первого планшета и показала его на фото

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Realme впервые озвучила дату анонса своего первого планшета и показала его на фотоЖдать осталось меньше недели
Realme Pad — один из самых обсуждаемых и ожидаемых продуктов китайской компании. Не в последнюю очередь это связано с тем, что устройство является в принципе первым планшетом за всю историю бренда.
Некоторое время назад интернет-инсайдеры сообщили, что презентация девайса состоится 9 сентября. А сегодня уже сама компания подтвердила эту информацию, сообщает GSMArena. Сделала она это через официальный тизер-постер.
На нём, помимо даты анонса, можно увидеть дизайн самого Realme Pad, точнее его боковой стороны. И, судя по всему, устройство будет таким, каким его демонстрировали прежние рендеры на основе утекшей информации.
Напомним, что по последним данным в основу планшета ляжет чип Helio G80 от MediaTek. Также ожидается от 4 до 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти постоянной. Ёмкость аккумулятора в новинке должна составлять 7100 мАч, а работать устройство, вроде как, будет под управлением Android 11.