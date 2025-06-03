Red Magic в шаге от анонса игрового планшета активным охлаждением и 9-дюймовым OLED-экраном

Новинку оснастят кастомным 9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400 × 1504 пикселей, а за автономность будет отвечать аккумулятор на 8240 мАч. Устройство ориентировано на геймеров и, как ожидается, получит встроенный вентилятор охлаждения — редкость для планшетов.

По слухам, планшет будет работать на топовом чипе Snapdragon 8 Elite Leading Version, как и недавно вышедшие смартфоны Red Magic 10S Pro и 10S Pro+.