Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 30 сентября 2024, 07:52
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Red Magic выпустила свой игровой планшет Nova за пределами Китая

Цена вполне приемлемая
Компания Red Magic официально представила международную версию своего первого игрового планшета Nova. Новинка теперь доступна за пределами Китая, в том числе в США и Европе.
Red Magic выпустила свой игровой планшет Nova за пределами Китая
© Android Headlines

Nova стал первым планшетом компании, ориентированным на геймеров, продолжая успешную линейку игровых смартфонов и аксессуаров.

Устройство отличается прозрачным дизайном с видимыми компонентами и RGB-подсветкой, что придает ему уникальный внешний вид. Новинка будет доступна в двух версиях: за $500 предлагается модель на 12/256 ГБ, а за $650 — 16/512 ГБ. Обе модели оснащены флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Из прочего можно отметить 10.9-дюймовый дисплей с разрешением 2.8K и частотой обновления 144 Гц. Внутри находится система охлаждения с вентилятором и 3D-тепловой трубкой. Батарея ёмкостью 10 100 мАч обеспечивает несколько часов игрового процесса.

Продажи начнутся 16 октября, а предварительные заказы можно будет оформить уже с 7 октября.

Источник:Android Headlines
Автор:Булат Кармак
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#ZTE Nubia Red Magic
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