Ремонтопригодность новенького iPad mini 7 оценили

Внутренние компоненты планшета практически не изменились по сравнению с предыдущей версией. Исключения касаются нового процессора и отсутствия лотка для SIM-карты в модели с поддержкой Wi-Fi+Cellular, что связано с переходом на eSIM.

Метод снятия аккумулятора остался прежним, несмотря на то что в новых iPhone 16 для этой цели начали использовать электрический ток. В итоге iFixit оценили ремонтопригодность iPad mini 7 на 3 из 10 баллов, так же, как и предыдущее поколение.

Напомним, что Apple представила iPad mini 7-го поколения на прошлой неделе, с минимальными изменениями по сравнению с предшественником.

Вместо A15 Bionic теперь используется A17 Pro, увеличен объём памяти в базовой комплектации до 128 ГБ, добавлена поддержка Apple Pencil Pro. Однако экран по-прежнему остаётся с частотой 60 Гц и эффектом «желе».