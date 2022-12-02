Результаты теста Antutu показали, какие смартфоны и планшеты Apple самые мощные

Первое место досталось планшету iPad Pro M2 с 12,9-дюймовым дисплеем и 256 ГБ памяти, гаджет набрал 1,43 млн баллов. Второе место у iPad Pro 2022 года с 11-дюймовым дисплеем и 128 ГБ памяти — 1,3 млн баллов. Третье место занял iPad Pro M1 пятого поколения с 12,9-дюймовым экраном. Средняя оценка производительности этого планшета — 1,21 млн баллов.

С четвёртого по восьмое места заняли iPad Pro M1 на 11 дюймов, iPad Air M1, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max и iPhone 13 Pro Max.

На девятом и десятом местах iPad Pro с процессорами Apple A12Z и A12X.