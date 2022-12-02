Результаты теста Antutu показали, какие смартфоны и планшеты Apple самые мощные

23:15, 02 декабря 2022
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Результаты теста Antutu показали, какие смартфоны и планшеты Apple самые мощныеПредставлен ноябрьский рейтинг
Бенчмарк Antutu опубликовал ноябрьский рейтинг самых производительных мобильных устройств Apple — iPad и iPhone
Фото: Notebookcheck.net
Первое место досталось планшету iPad Pro M2 с 12,9-дюймовым дисплеем и 256 ГБ памяти, гаджет набрал 1,43 млн баллов. Второе место у iPad Pro 2022 года с 11-дюймовым дисплеем и 128 ГБ памяти — 1,3 млн баллов. Третье место занял iPad Pro M1 пятого поколения с 12,9-дюймовым экраном. Средняя оценка производительности этого планшета — 1,21 млн баллов.
С четвёртого по восьмое места заняли iPad Pro M1 на 11 дюймов, iPad Air M1, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max и iPhone 13 Pro Max.
На девятом и десятом местах iPad Pro с процессорами Apple A12Z и A12X.
Источник:Antutu
Автор:Андрей КадуковТеги:
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