Российская цена лучшего планшета HONOR в 2024 г утекла в Сеть до премьеры

Согласно информации от источника Российской Газеты, гаджет поступит на прилавки крупных сетевых магазинов по цене 70 000 рублей.

HONOR MagicPad 2 обладает 12.3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц.

Экран также оснащен технологиями защиты зрения, включая функцию ИИ-дефокус. Производительность устройства обеспечивает процессор Snapdragon 8s Gen 3, а объем памяти составляет 12/256 ГБ.

Мощный аккумулятор на 10050 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Планшет имеет 8 динамиков с пространственным звуком и сертификатом IMAX Enhanced. Среди функций искусственного интеллекта – ИИ-ластик, перевод речи в текст, распознавание рукописных формул.