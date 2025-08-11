Российская цена на HONOR MagicBook Pro 16 Hunter (i9/RTX 5060) утекла в Сеть до релиза

Опубликовано 11 августа 2025, 11:261 мин.
Российская цена на HONOR MagicBook Pro 16 Hunter (i9/RTX 5060) утекла в Сеть до релизаНоутбук появится в продаже 15 августа
В российских магазинах скоро начнутся продажи нового флагманского ноутбука HONOR MagicBook Pro 16 Hunter. Устройство поступит в розницу 15 августа по рекомендованной цене 199 990 рублей, сообщают источники в ритейле.
Устройство оснащено современным процессором Intel Ultra 9 285H второго поколения и видеокартой Nvidia RTX 5060. Экран 16″ ноутбука выполнен по технологии IPS с разрешением 3К и частотой обновления 165 Гц.
Для улучшения производительности и охлаждения HONOR использует технологию Smart Silent Cooling 2.0 и обновленную настройку Turbo X. В режиме Beast мощность может достигать 150 Вт, при этом уровень шума под нагрузкой не превышает 35 дБ.
В первые недели продаж магазины предложить существенные скидки.