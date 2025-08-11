Российская цена на HONOR MagicBook Pro 16 Hunter (i9/RTX 5060) утекла в Сеть до релиза

Устройство оснащено современным процессором Intel Ultra 9 285H второго поколения и видеокартой Nvidia RTX 5060. Экран 16″ ноутбука выполнен по технологии IPS с разрешением 3К и частотой обновления 165 Гц.

Для улучшения производительности и охлаждения HONOR использует технологию Smart Silent Cooling 2.0 и обновленную настройку Turbo X. В режиме Beast мощность может достигать 150 Вт, при этом уровень шума под нагрузкой не превышает 35 дБ.

В первые недели продаж магазины предложить существенные скидки.