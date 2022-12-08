Российские магазины начали самостоятельно наносить русские буквы на импортные ноутбуки

Российские магазины начали самостоятельно наносить русские буквы на импортные ноутбукиКоторые ввозят по параллельному импорту
Российские магазины электроники начали самостоятельно русифицировать клавиатуру ноутбуков, ввозимых в Россию по параллельному импорту.
Фото: Proinside.net
Если устройство не имеет русской раскладки, специалисты наносят на клавиатуру гравировку с кириллицей. Об этом сообщили торговые сети «Ситилинк», DNS и «М.Видео-Эльдорадо».
В «Ситилинк» отметили, что в случае только англоязычной раскладки русскую гравировку производит либо поставщик, либо торговая сеть, после чего товар пломбируется.
Техника по параллельному импорту поставляется к нам из стран СНГ, арабских стран, Турции. Все ноутбуки в „Ситилинке“ по параллельному импорту поставляются либо с русскоязычной, либо англоязычной раскладкой. Для удобства пользователей, в случае англоязычной раскладки русскоязычную гравировку либо производит поставщик, либо мы, после чего товар пломбируется.
В DNS рассказали, что компания закупает товары из разных стран, поэтому русификация клавиатуры происходит либо ещё до отгрузки, либо после пересечения границы, но всегда до попадания электроники в розничную продажу.
Также о подобной практике сообщили и в «М.Видео-Эльдорадо». В компании подчеркнули, что сами гравируют нерусифицированные ноутбуки на базе собственной инфраструктуры и при участии профильного партнёра.
В рамках развития собственных импортных операций мы предлагаем покупателям выбор ноутбуков от самых разных мировых брендов. В некоторых случаях устройства предназначены для рынка ЕАЭС имеют кириллическую раскладку, частично поступают без добавления русских букв на клавиатуру. Для удобства покупателей мы сами гравируем такие ноутбуки на базе собственной инфраструктуры и при участии профильного партнера. Под каждый девайс подбирается размер шрифта, буквы наносятся профессиональным лазерным аппаратом.