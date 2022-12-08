Российские магазины начали самостоятельно наносить русские буквы на импортные ноутбуки

Если устройство не имеет русской раскладки, специалисты наносят на клавиатуру гравировку с кириллицей. Об этом сообщили торговые сети «Ситилинк», DNS и «М.Видео-Эльдорадо».

В «Ситилинк» отметили, что в случае только англоязычной раскладки русскую гравировку производит либо поставщик, либо торговая сеть, после чего товар пломбируется.