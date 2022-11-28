Российский ноутбук Bitblaze не успевают выпускать в нужном количестве — настолько он оказался популярным

Российский ноутбук Bitblaze не успевают выпускать в нужном количестве — настолько он оказался популярнымЕщё даже не среди обычных пользователей
Топ-менеджер отечественной компании «Промобит» Яна Брыш поделилась интересным фактом о ноутбуке компании. Оказалось, что он пользуется высоким спросом.
Фото: PlayGround
По крайней мере, именно из-за это девайс не поступит в открытую продажу до конца 2022 года — компания просто не успевает производить нужное его количество на фоне повышенного интереса со стороны предприятий.
Брыш отметила, что на сегодняшний день этот самый спрос заметно превышает возможности производства.
С самого первого анонса спрос огромный, он превышает наши возможности. Сейчас в производстве серия ноутбуков, но она уже предзаказана предприятием, поэтому нам необходимо уложиться в сроки с поставкой.
Напомним, что в основу Bitblaze Titan BM15 лёг восьмиядерный процессор «Байкал-М», работающие на частоте 1,5 ГГц. При этом базовая версия ноутбука получила 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 и SSD-накопитель на 256 ГБ.
Экран ноутбука 16,5-дюймовый, выполненный по технологии IPS. Стоимость устройства начинается от 100 000 рублей.