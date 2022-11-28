Российский ноутбук Bitblaze не успевают выпускать в нужном количестве — настолько он оказался популярным

По крайней мере, именно из-за это девайс не поступит в открытую продажу до конца 2022 года — компания просто не успевает производить нужное его количество на фоне повышенного интереса со стороны предприятий.

Брыш отметила, что на сегодняшний день этот самый спрос заметно превышает возможности производства.