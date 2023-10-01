Российский ноутбук с металлическим корпусом запустили в серийное производство

По утверждениям разработчиков, этот портативный компьютер, заключённый в стильный металлический корпус, способен заменить собой настольный ПК.

Модель оснащена экраном с диагональю 17,3 дюйма и разрешением 1920 × 1080 пикселей. Покупатели смогут выбрать один из четырёх процессоров Intel: от Core i3-1115G4 до i7-1165G7.

Максимальный объём оперативной памяти DDR3-3200 достигает 32 ГБ, а встроенного SSD M.2 — до 4 ТБ.

Графические возможности обеспечиваются «встройками» Intel Iris Xe или Intel UHD Graphics. Аккумулятор ёмкостью 4800 мАч позволяет рассчитывать на «длительную автономную работу».

Что интересно, устройство прошло сертификацию для работы с российскими операционными системами, что делает её ещё более привлекательной для отечественного рынка.