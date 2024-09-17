Россиянам напомнили о возможности слежки через веб-камеру ноутбука

Хакеры могут использовать технологии удалённого доступа для активирования камеры, причём даже в спящем режиме. А чтобы такое ПО попало на компьютер, злоумышленники применяют «фишинговые атаки, заражённые файлы или уязвимости в операционной системе, которые позволяют им установить вредоносное программное обеспечение».

Одним из основных «симптомов» слежки посредством веб-камеры является мигание лампочки камеры, даже кратковременное. И если такие признаки есть при том, что пользователь камеру не включал, вероятность слежки исключать не стоит.

Одна из мер борьбы с возможной слежкой — настройка брандмауэра для блокировки несанкционированного доступа к веб-камере. Также не помешает установка и регулярное обновление антивирусного ПО.

«Другими признаками могут быть зависание ноутбука, быстрый разряд батареи или появление новых программ, которые не устанавливал пользователь. Чтобы защитить себя от возможных мошеннических операций и незаконных записей по веб-камере, необходимо соблюдать правила кибербезопасности. Не переходите на неизвестные сайты и не открывайте ссылки в сообщениях, полученных от незнакомого адресата, чтобы избежать установки вредоносного ПО. При скачивании различных программ загружайте их с официальных сайтов и внимательно изучайте перечень устанавливаемых приложений», — отметила Максимова.