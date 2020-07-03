Россиянам рассказали, как избежать перегрева ноутбука летом

В то же время, нагрев ноутбука вплоть до 80-90 градусов может спровоцировать отключение устройства, что, к слову, может привести к удалению несохраненных документов. Однако сбои могут происходить и при нагреве в 40 градусов. Так, для того, чтобы избежать перегрева необходимо придерживаться несколько правил. В первую очередь, нужно ограничить запуск ресурсоемких процессов в жаркое время. Также следует именно выключаться устройство на ночь, а не просто переводить его в “спящий режим”.

Специалисты порекомендовали уделять вниманию чистке ноутбука хотя бы раз в год. Избежать перегрева можно и с помощью охлаждающей подставки с дополнительными кулерами, которая способна снижать температуру на 15 градусов. Роскачество также посоветовало не оставлять устройство в непроветриваемом помещении, а также на кровати во время его работы. Не стоит и подвергать ноутбук воздействию прямых солнечных лучей.