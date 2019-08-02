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Россияне массово переходят с китайских ноутбуков на американские

Лидером в этом направлении стала HP
В России в начале этого года сокрушительно обвалился рынок ноутбуков. Причем сильнее всего пострадали такие категории товаров, как планшеты, работающие на базе операционной системы Windows.

”Весь прошлый год был рост, и на этой положительной волне сформировались большие складские запасы с начала года. Никто не ожидал, что с начала января рынок начнет падать”, — рассказал гендиректор Lenovo Russia Александр Катаев. По его словам, на рынке видна явная смена лидера: американский производитель HP заметно обогнал Lenovo, являющуюся китайской компанией.

На данный момент ноутбуки HP занимают около 23,9% рынка. По мнению анонимного источника, это можно объяснить тем фактом, что HP инвестировала один из самых крупных бюджет на рынке в маркетинг, благодаря чему компания смогла справиться с залеживанием товара на складах.

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