Россияне массово переходят с китайских ноутбуков на американские

”Весь прошлый год был рост, и на этой положительной волне сформировались большие складские запасы с начала года. Никто не ожидал, что с начала января рынок начнет падать”, — рассказал гендиректор Lenovo Russia Александр Катаев. По его словам, на рынке видна явная смена лидера: американский производитель HP заметно обогнал Lenovo, являющуюся китайской компанией.

На данный момент ноутбуки HP занимают около 23,9% рынка. По мнению анонимного источника, это можно объяснить тем фактом, что HP инвестировала один из самых крупных бюджет на рынке в маркетинг, благодаря чему компания смогла справиться с залеживанием товара на складах.