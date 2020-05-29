Россияне начали активно скупать новый MacBook Pro 13

Так, согласно данным представителей “М.Видео-Эльдорадо”, MacBook Pro 13 2020 скупается в три раза быстрее, чем прошлогодняя модель данного ноутбука. Об этом также рассказала представитель re:Store Людмила Семушина, отметив, что буквально в первую неделю продаж новинку приобретали в два раза чаще, чем MacBook Pro 13 2019.

Эксперты предполагают, что повышение популярности данной модели обусловлено рядом факторов, в числе которых: ожидание покупателями дефицита, переход многих работников на удаленный режим работы из-за пандемии, а также отложенный спрос, поскольку многие покупатели были осведомлены о скором анонсе новинки.