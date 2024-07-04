Россияне начали переходить на ноутбуки с 16-дюймовой диагональю дисплея

За отчетный период россияне приобрели 1,4 миллиона ноутбуков на общую сумму 94 миллиарда рублей. Популярностью у потребителей пользуются модели от таких брендов, как Asus, HUAWEI, MSI, Lenovo, Honor и Apple, причем наибольшим спросом пользуются устройства с 16-дюймовыми экранами.

Особый рост продаж отмечается у отечественных производителей, таких как Osio, iRu, Irbis и Echips, чьи продажи выросли на 47% по деньгам за полгода. Это связано с оптимальным соотношением цены и качества, отсутствием проблем с гарантией и сервисом, а также активным переходом государственных и коммерческих предприятий на отечественные устройства.

Руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» группы М. Видео-Эльдорадо, Сергей Зарайский, отмечает, что увеличение диагонали экранов делает использование ноутбуков более удобным как для работы, так и для игр. Современные модели обеспечивают высокую производительность и функциональность благодаря использованию новейших технологий и ИИ-функций, что способствует дальнейшему росту рынка портативных компьютеров в России.