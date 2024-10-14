Россияне неожиданно кинулись скупать планшеты в 2024 г.

Россияне приобрели 2,1 миллиона планшетов на сумму 42 миллиарда рублей. В числе самых популярных брендов оказались Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple. Средняя стоимость планшетов снизилась на 1% в сравнении с прошлым годом.

Наибольшим спросом пользовались модели Redmi Pad SE (128 и 256 Гб), Apple iPad 2021 года (64 Гб), Honor PAD X9 (11,5 дюйма, 128 Гб) и Xiaomi PAD 6 (11 дюймов, 256 Гб).

Сергей Зарайский, руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» группы М. Видео-Эльдорадо, отметил, что спрос на планшеты продолжает расти, и эти устройства становятся все более универсальными, позволяя пользователям не только просматривать, но и создавать контент.