Опубликовано 14 октября 2024, 14:371 мин.
Россияне неожиданно кинулись скупать планшеты в 2024 г.Рост продаж составил 26% за 9 месяцев
Согласно анализу группы М. Видео-Эльдорадо, продажи планшетов в России в 2024 году резко возросли. За первые девять месяцев текущего года объем продаж в количественном выражении увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а в денежном выражении — на 25%.
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Россияне приобрели 2,1 миллиона планшетов на сумму 42 миллиарда рублей. В числе самых популярных брендов оказались Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple. Средняя стоимость планшетов снизилась на 1% в сравнении с прошлым годом.
Наибольшим спросом пользовались модели Redmi Pad SE (128 и 256 Гб), Apple iPad 2021 года (64 Гб), Honor PAD X9 (11,5 дюйма, 128 Гб) и Xiaomi PAD 6 (11 дюймов, 256 Гб).
Сергей Зарайский, руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» группы М. Видео-Эльдорадо, отметил, что спрос на планшеты продолжает расти, и эти устройства становятся все более универсальными, позволяя пользователям не только просматривать, но и создавать контент.