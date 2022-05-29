Россияне потеряли интерес к планшетам

Так, например, представители «Связного» рассказали, что за I квартал текущего года россияне купили около 537 тыс планшетов на общую сумму более 13,5 млрд рублей.

При этом, хоть порядок цифр может показаться достаточно большим, общая тенденция такова, что россияне начали отказываться от планшетов. Речь идёт о 6% падении в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Что интересно, жители России до сих пор выбирают планшеты, исходя из соотношения цена–качество. В то же время, из-за общего роста цен, они вынуждены мигрировать из одной ценовой категории в другую. И не желая терять в «характеристиках», покупатели вынуждены переходить в более дорогие сегменты.