Россияне стали чаще покупать отечественные ноутбуки

В натуральном выражении доля российских лэптопов составила 9%. Для сравнения, в 2021 году это было 4%, а в 2020-м и вовсе 3%.

Сообщается, что многие из производителей ноутбуков в принципе впервые вышли на рынок. При этом тому же Raybook удалось войти в первую десятку по объёму поставок, обогнав Dell. В прошлом году Raybook произвел 150 000 ноутбуков.

По словам экспертов, рост спроса на отечественные бренды можно объяснить нестабильными поставками зарубежных моделей. Так, отечественные производители могут предложить регулярные поставки, что также способствовало росту спроса.

Напомним, что ранее свою роль в росте отечественных производителей ноутбуков сыграла и пандемия COVID-19. Она также вызвала сбои в глобальных цепочках поставок, что привело к дефициту и задержкам в поставках продукции.