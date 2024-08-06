Рост популярности iPad смог перекрыть падение продаж iPhone в отчетах Apple

Значительный вклад в этот рост внесли продажи iPad, которые увеличились с $5.8 млрд до $7.2 млрд год к году. В то же время доход от продаж iPhone сократился с $39.7 млрд до $39.3 млрд.

Несмотря на снижение, iPhone остается ключевой категорией Apple, за которой следуют сервисы, включающие iCloud, Apple TV+ и Apple Music, с ростом до $24.2 млрд по сравнению с $21.2 млрд в прошлом году.

Основная причина замедления продаж iPhone — Китай, где доход снизился с $15.8 млрд до $14.7 млрд.

Снижение продаж iPhone второй квартал подряд увеличивает давление на стратегию Apple в области генеративного ИИ. Компания активно инвестирует в развитие Apple Intelligence и перераспределяет ресурсы для поддержки ИИ.