Ноутбуки и планшеты
06:50, 20 марта 2023
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RTX 4080, Intel Core i9-13905H и 64 ГБ оперативки: в Сеть утекли «живые» фото мощнейшего ноутбука Lenovo Yoga

А также часть характеристик

Lenovo активно работает над, пожалуй, самым мощным ноутбуком в линейке Yoga — Lenovo Yoga Pro Extreme Edition.

RTX 4080, Intel Core i9-13905H и 64 ГБ оперативки: в Сеть утекли «живые» фото мощнейшего ноутбука Lenovo Yoga

Фото: ITHome

Устройство было не так давно замечено в Китае. По данным инсайдеров, лэптоп оснащён процессором Intel Core i9-13905H, 64 ГБ оперативной памяти и новейшей мобильной видеокартой NVIDIA RTX 4070.

Отличительной особенностью ноутбука называется потенциальное использование процессорного модуля Supernova SoM вместо традиционного CPU.

RTX 4080, Intel Core i9-13905H и 64 ГБ оперативки: в Сеть утекли «живые» фото мощнейшего ноутбука Lenovo Yoga

ITHome

Напомним, что ещё в январе 2023 года ASUS и Intel представили процессорный модуль Supernova SoM — он сочетает в себе процессор последнего поколения и оперативную память LPDDR5X.

По словам экспертов, использование данного модуля имеет ряд преимуществ. Например, он уменьшает физическое расстояния между оперативной памятью и процессором. Также технология увеличивает рабочую частоту памяти и даёт возможность создавать более компактные материнские платы.

Источник:ITHome
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