RTX 4080, Intel Core i9-13905H и 64 ГБ оперативки: в Сеть утекли «живые» фото мощнейшего ноутбука Lenovo Yoga

Напомним, что ещё в январе 2023 года ASUS и Intel представили процессорный модуль Supernova SoM — он сочетает в себе процессор последнего поколения и оперативную память LPDDR5X.

По словам экспертов, использование данного модуля имеет ряд преимуществ. Например, он уменьшает физическое расстояния между оперативной памятью и процессором. Также технология увеличивает рабочую частоту памяти и даёт возможность создавать более компактные материнские платы.