Рынок ноутбуков в России в 2024 году вырос на 8%

Лидером среди брендов по количеству проданных устройств остается Asus. Второе место занимает Huawei. На третьем месте — HONOR, за ним идут MSI, и Apple.

В денежном выражении на первое место выходит Asus, за ним следуют Huawei и Apple. Среди наиболее продаваемых моделей выделяются Apple MacBook Air 13 дюймов с чипом M1, Huawei MateBook D 16 и игровой Thunderobot 911S Core D.

В целом, рынок ноутбуков в России вырос на 8% по количеству проданных устройств и на 31% по выручке. Средняя цена на ноутбук составила 44 тысячи рублей. В топ продаж среди российских брендов вошли Digma, Irbis и OSIO, а также такие компании как Hiper и Osio.