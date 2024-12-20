Опубликовано 20 декабря 2024, 21:341 мин.
Рынок ноутбуков в России в 2024 году вырос на 8%Лидируют Asus и Huawei
Группа М. Видео-Эльдорадо подвела итоги продаж ноутбуков на российском рынке за 11 месяцев 2024 года. Согласно данным компании, рынок показал положительную динамику: россияне приобрели 3,5 миллиона ноутбуков, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом. Совокупная выручка составила 216,5 миллиардов рублей, увеличившись на 11%.
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Лидером среди брендов по количеству проданных устройств остается Asus. Второе место занимает Huawei. На третьем месте — HONOR, за ним идут MSI, и Apple.
В денежном выражении на первое место выходит Asus, за ним следуют Huawei и Apple. Среди наиболее продаваемых моделей выделяются Apple MacBook Air 13 дюймов с чипом M1, Huawei MateBook D 16 и игровой Thunderobot 911S Core D.
В целом, рынок ноутбуков в России вырос на 8% по количеству проданных устройств и на 31% по выручке. Средняя цена на ноутбук составила 44 тысячи рублей. В топ продаж среди российских брендов вошли Digma, Irbis и OSIO, а также такие компании как Hiper и Osio.