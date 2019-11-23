Ноутбуки и планшеты
Сегодня 08:19
С Huawei сняли санкции на выпуск ноутбуков
Конец торговой войны?
Ранее санкции США против Huawei вынудили компанию убрать все Google сервисы на новых смартфонах, но также они повлияли и на компьютерный бизнес производителя. Так, торговый запрет наложил ограничения на предварительную загрузку Windows и других программ от Microsoft на ноутбуки Huawei. Однако сейчас стало известно, что ситуация изменилась.
Агентство Reuters, ссылаясь на Microsoft, сообщило, что Министерство торговли США одобрило заявку компании на экспорт “программного обеспечения для массового рынка” в Huawei. ”20 ноября Министерство торговли США удовлетворило запрос Microsoft на лицензию экспорта программного обеспечения для массового рынка в Huawei. Мы ценим действия Департамента в ответ на наш запрос”, - поделился официальный представитель Microsoft.
Напомним, что ранее крупнейший американский производитель микросхем Intel сообщал о возобновлении торговли с Huawei в связи с ослаблением компании из-за санкций.