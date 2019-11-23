С Huawei сняли санкции на выпуск ноутбуков

Агентство Reuters, ссылаясь на Microsoft, сообщило, что Министерство торговли США одобрило заявку компании на экспорт “программного обеспечения для массового рынка” в Huawei. ”20 ноября Министерство торговли США удовлетворило запрос Microsoft на лицензию экспорта программного обеспечения для массового рынка в Huawei. Мы ценим действия Департамента в ответ на наш запрос”, - поделился официальный представитель Microsoft.

Напомним, что ранее крупнейший американский производитель микросхем Intel сообщал о возобновлении торговли с Huawei в связи с ослаблением компании из-за санкций.