С помощью первого ноутбука Realme можно будет управлять смартфоном

Известно, что подключение к смартфону будет осуществляться посредством опции, схожей с Huawei Share и Microsoft Your Phone. Однако стоит отметить, что у этой функции есть существенное ограничение — управлять можно лишь смартфонами Realme, и то не всеми. Помимо контролирования смартфона данная возможность позволит быстро передавать документы с устройства. Называться новая функциональность будет PC Connect.

Нескольким ранее стало известно, когда компания наконец анонсирует Realme Book. Как выяснилось, состоится соответствующее мероприятие уже 18 августа.