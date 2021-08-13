С помощью первого ноутбука Realme можно будет управлять смартфоном

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 10:10
С помощью первого ноутбука Realme можно будет управлять смартфономАнонс устройства состоится 18 августа
В сети продолжают появляться все новые подробности о первом ноутбуке китайского бренда Realme. На этот раз инсайдеры сообщили о том, что прямо с него можно будет управлять смартфоном.
Известно, что подключение к смартфону будет осуществляться посредством опции, схожей с Huawei Share и Microsoft Your Phone. Однако стоит отметить, что у этой функции есть существенное ограничение — управлять можно лишь смартфонами Realme, и то не всеми. Помимо контролирования смартфона данная возможность позволит быстро передавать документы с устройства. Называться новая функциональность будет PC Connect.
Нескольким ранее стало известно, когда компания наконец анонсирует Realme Book. Как выяснилось, состоится соответствующее мероприятие уже 18 августа.