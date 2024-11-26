S.T.A.L.K.E.R. 2 успешно запустили на MacBook Pro

Игра, требующая значительных ресурсов, запустилась с использованием эмуляции через приложение CrossOver и GPT2-файлы.

Это в очередной раз доказывает, что современные чипы Apple Silicon способны справляться даже с такими сложными играми, несмотря на отсутствие нативной поддержки.

Однако работа через эмуляцию требует жертв. Игра шла при средних настройках графики, с разрешением 1600 x 900, без использования технологий апскейлинга или генерации кадров.

Частота кадров находилась в диапазоне 30-40 FPS, что сложно назвать впечатляющим для устройства стоимостью от $3199.

Процесс компиляции шейдеров занял от 5 до 10 минут, что относительно быстро, учитывая ресурсоёмкость S.T.A.L.K.E.R. 2.

Производительность могла бы быть выше при наличии нативной версии для платформы Apple, но на данный момент игра остаётся доступной для пользователей Mac только через эмуляцию.