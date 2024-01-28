С выходом iPadOS 17.4 в Apple Pencil 3 появится функция поиска «карандаша»

Издание отмечает, что Apple Pencil 3 будет совместим с приложением «Локатор» на планшете, что говорит о возможности находить потерявшийся «карандаш» с помощью мобильного устройства. То есть в Pencil 3 появится такая же функция, как наушниках AirPods и геометках AirTag.

Однако не понятно, как именно эта функция будет реализована. Не ясно, будет ли новый Pencil 3 иметь технологию Ultra Wideband для точного поиска, или приложение будет просто показывать последнее местоположение на карте.

Вместе с тем в бета-версии iPadOS 17.4 имеется и описание API PencilKit, которую разработчики могут использовать для обеспечения совместимости своих приложений с Apple Pencil. По мнению специалистов из 9to5Mac, эта информация говорит о том, что PencilKit 3 может добавить новые возможности, требующие нового аппаратного обеспечения, но Apple пока будет держать их в секрете.