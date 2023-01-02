Samsung анонсировала ноутбук защищённый от ударов по военному стандарту

Что интересно, в основе устройства лежит не какой-то новейший процессор от Intel или AMD, а мобильный Snapdragon 7c+ Gen 3 от Qualcomm. Платформа обеспечивает увеличение производительности процессора на 40%, в то время как графический чип мощнее на 35%. Всё это в сравнении со Snapdragon 7c Gen 2.

Новая система также предлагает более быструю беспроводную связь Wi-Fi 6E и поддержку Bluetooth 5.2. Galaxy Book 2 Go оснащён оперативной памятью LPDDR4X с частотой 3200 МГц и твердотельным накопителем NVMe, а также улучшенным блоком искусственного интеллекта.

Несмотря на то, что сам чип от Qualcomm поддерживает 5G, ноутбук от Samsung имеет лишь модуль Wi-Fi. Возможно, 5G-версия девайса будет выпущена в 2023 году, но чуть позднее.

Также стоит отметить приятный 14-дюймовый FullHD IPS-дисплей Galaxy Book 2 Go, который можно открывать на 180 градусов, большой трекпад и веб-камеру.

Объём памяти и ёмкость аккумулятора устройства не раскрываются, но уже известно, что оно соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810G, что делает его сверхпрочным. Старт продаж ноутбука намечен уже на 20 января. Пока что во Франции.