Samsung анонсировала новый недорогой планшет Galaxy Tab S7 FE

Планшет получил 12,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 × 1600 точек. Основной девайса выступает чип Snapdragon 750G от Qualcomm, который работает в связке с 4 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в новинке — 64 ГБ, но есть возможность расширить её с помощью microSD-карт, сообщает Gizmochina.