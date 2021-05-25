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Сегодня в 09:33
Samsung анонсировала новый недорогой планшет Galaxy Tab S7 FE
С неплохим железом и S Pen в комплекте
Несмотря на ходившие по сети слухи, анонс нового недорогого планшета от Samsung — Galaxy Tab S7 FE — случился очень даже внезапно. Это то самое устройство, которое инсайдеры подавали под именем Galaxy Tab S7+ Lite.
Планшет получил 12,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 × 1600 точек. Основной девайса выступает чип Snapdragon 750G от Qualcomm, который работает в связке с 4 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в новинке — 64 ГБ, но есть возможность расширить её с помощью microSD-карт, сообщает Gizmochina.
Основная камера планшета имеет разрешение 8 Мп, а фронтальная — 5 Мп. При этом ёмкость аккумулятора Galaxy Tab S7 FE составляет 10900 мАч. Есть поддержка быстрой 45 Вт зарядки и фирменного стилуса S Pen, который идёт в комплекте.
Прямо сейчас новинку уже можно заказать в Германии. При этом цена устройства составляет 649 евро (58,2 тыс рублей).