Samsung анонсировала первый ноутбук со “знаком качества” Intel Evo
Называется новинка Samsung Galaxy Book Flex 5G. Это первый 5G-ноутбук компании, который к тому же имеет крайне приятный дизайн и небольшой вес (чуть более 1,2 кг). Устройство работает на базе новейших процессоров Intel семейства Core i5 или Core i7 Tiger Lake. Размер дисплея ноутбука составляет 13.3 дюймов при разрешении FullHD, оперативной памяти может быть вплоть до 16 ГБ, в то время как SSD-накопитель можно выбрать объемом до 512GB SSD. Также Galaxy Bool Flex 5G оснащен 13 Мп веб-камерой и комплектным стилусом S Pen. И да, экран ноутбука сенсорный.
Напомним, что отличительной особенностью ноутбуков, которые получат возможность войти в серию Intel Evo, является одинаковая отзывчивость как при работе от сети, так и от батареи. Также в числе необходимых качеств называются способность выйти из состояния сна за одну секунду, способность работы от батареи более 9 часов после полной зарядки и не менее 4 часов после 30-минутной зарядки в условиях повседневной нагрузки.