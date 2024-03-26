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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 26 марта 2024, 16:59
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Samsung без лишнего шума анонсировала новый планшет Galaxy Tab S6 Lite (2024) на базе Android 14

Изменений не то чтобы много
Samsung без лишнего шума анонсировала на своём румынском сайте обновлённую версию популярного планшета Galaxy Tab.

Новинка получила название Galaxy Tab S6 Lite (2024) и стала наследником модели 2022 года, которая, в свою очередь, дебютировала в 2020-м.

Внешне устройство практически не изменилось. Оно сохранило тот же 10.6-дюймовый дисплей с разрешением WUXGA, совместимый с S Pen, а также одинарную 8-мегапиксельную камеру на задней панели и 5-мегапиксельную фронталку.

Дизайн также остался прежним, с толстыми рамками вокруг экрана.

Изменения коснулись только «начинки». Galaxy Tab S6 Lite (2024) получил новый восьмиядерный процессор, предположительно Exynos 1280.

Устройство по-прежнему доступно с 4 ГБ RAM и 64/128 ГБ внутреннего накопителя. Ёмкость аккумулятора также осталась прежней — 7040 мАч, что, по заявлению Samsung, обеспечивает до 14 часов автономной работы.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#планшет
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#Samsung