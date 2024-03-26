Samsung без лишнего шума анонсировала новый планшет Galaxy Tab S6 Lite (2024) на базе Android 14

Новинка получила название Galaxy Tab S6 Lite (2024) и стала наследником модели 2022 года, которая, в свою очередь, дебютировала в 2020-м.

Внешне устройство практически не изменилось. Оно сохранило тот же 10.6-дюймовый дисплей с разрешением WUXGA, совместимый с S Pen, а также одинарную 8-мегапиксельную камеру на задней панели и 5-мегапиксельную фронталку.

Дизайн также остался прежним, с толстыми рамками вокруг экрана.

Изменения коснулись только «начинки». Galaxy Tab S6 Lite (2024) получил новый восьмиядерный процессор, предположительно Exynos 1280.

Устройство по-прежнему доступно с 4 ГБ RAM и 64/128 ГБ внутреннего накопителя. Ёмкость аккумулятора также осталась прежней — 7040 мАч, что, по заявлению Samsung, обеспечивает до 14 часов автономной работы.