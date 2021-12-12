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Samsung Galaxy Tab A8: цена около 19 тысяч рублей, 7040 мАч аккумулятор и приятный дизайн

Выглядит как потенциально интересная покупка
За последние несколько месяцев в сети неоднократно появлялись утечки о работе Samsung над новым недорогим планшетом. Теперь же стали известны его характеристики и то, как он будет выглядеть.
Samsung Galaxy Tab A8: цена около 19 тысяч рублей, 7040 мАч аккумулятор и приятный дизайн

Называется новинка стандартно для компании — Galaxy Tab A8 10.5. При этом из нейминга девайса можно понять, что размер дисплея планшета будет 10,5 дюйма. По сведениям источников, устройство получит IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей и соотношением сторон 16:10.

В основу нового Galaxy Tab ляжет чип Unisoc T618, а также от 3 до 4 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти ожидается 32, 64 или 128 ГБ, которую можно будет расширить с помощью microSD-карты.

Ёмкость аккумулятора планшета — 7040 мАч. Основная камера устройства будет на 8 Мп, а фронтальная — на 5 Мп. Работать новинка будет под управлением Android 11 прямо из коробки.

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Ожидаемая цена базовой версии Galaxy Tab A8 10.5 — 260 долларов (19 тыс рублей). Старт продаж, ориентировачно, во второй половине января 2022 года.

Источник: Gizmochina
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