Samsung Galaxy Tab A8: цена около 19 тысяч рублей, 7040 мАч аккумулятор и приятный дизайн

Называется новинка стандартно для компании — Galaxy Tab A8 10.5. При этом из нейминга девайса можно понять, что размер дисплея планшета будет 10,5 дюйма. По сведениям источников, устройство получит IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей и соотношением сторон 16:10.

В основу нового Galaxy Tab ляжет чип Unisoc T618, а также от 3 до 4 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти ожидается 32, 64 или 128 ГБ, которую можно будет расширить с помощью microSD-карты.

Ёмкость аккумулятора планшета — 7040 мАч. Основная камера устройства будет на 8 Мп, а фронтальная — на 5 Мп. Работать новинка будет под управлением Android 11 прямо из коробки.