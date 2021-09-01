Samsung готовит ноутбук с гибким дисплеем

По словам инсайдера Universe Ice, грядущий ноутбук назовут Galaxy Book Fold 17. Ему приписывают складной 17-дюймовый экран. На данный момент других подробностей о грядущем ноутбуке — на сообщается.

В сети говорят о том, что новые детали о Galaxy Book Fold 17 станут известны уже в ближайшие недели.