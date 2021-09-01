Samsung готовит ноутбук с гибким дисплеем

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 16:42
Samsung готовит ноутбук с гибким дисплеемGalaxy Book Fold 17
Нескольким ранее мы писали о том, что Samsung разработала смартфон с экраном-гармошкой. Сейчас же стало известно об очередном гаджете компании, в котором используется технология гибких экранов. Речь о ноутбуке.
Так, согласно данным источников, южнокорейский гигант приступил к созданию ноутбука Galaxy Book с гибким экраном. Концепт новинки уже показали в рамках выставки SID 2021.
По словам инсайдера Universe Ice, грядущий ноутбук назовут Galaxy Book Fold 17. Ему приписывают складной 17-дюймовый экран. На данный момент других подробностей о грядущем ноутбуке — на сообщается.
В сети говорят о том, что новые детали о Galaxy Book Fold 17 станут известны уже в ближайшие недели.