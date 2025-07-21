Samsung готовит планшет за $300 на базе Exynos 1380 — Galaxy Tab S10 Lite

Также заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт, что позволит быстрее восполнять заряд аккумулятора.

Ожидается, что новинка станет доступной осенью 2025 года. Планшет позиционируется как доступная модель в линейке Galaxy Tab S10, а его цена, согласно последним утечкам, составит от $299 до $349 в зависимости от конфигурации.

Это делает его привлекательным вариантом для пользователей, ищущих современное устройство с оптимальным соотношением цены и характеристик.

Galaxy Tab S10 Lite станет обновлением популярной бюджетной линейки Samsung. Учитывая наличие Android 15 «из коробки», планшет получит доступ к достаточно свежим функциям системы.