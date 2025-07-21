Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 21 июля 2025, 07:15
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Samsung готовит планшет за $300 на базе Exynos 1380 — Galaxy Tab S10 Lite

Релиз ждем осенью
Samsung готовится представить новый бюджетный планшет Galaxy Tab S10 Lite. Устройство получит процессор Exynos 1380, 6 ГБ оперативной памяти и будет работать под управлением Android 15.
Samsung готовит планшет за $300 на базе Exynos 1380 — Galaxy Tab S10 Lite
© X.com

Также заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт, что позволит быстрее восполнять заряд аккумулятора.

Ожидается, что новинка станет доступной осенью 2025 года. Планшет позиционируется как доступная модель в линейке Galaxy Tab S10, а его цена, согласно последним утечкам, составит от $299 до $349 в зависимости от конфигурации.

Это делает его привлекательным вариантом для пользователей, ищущих современное устройство с оптимальным соотношением цены и характеристик.

Galaxy Tab S10 Lite станет обновлением популярной бюджетной линейки Samsung. Учитывая наличие Android 15 «из коробки», планшет получит доступ к достаточно свежим функциям системы.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
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