Samsung готовит свой первый планшет с «чёлкой»

При этом ни одного подобного смартфона у компании всё ещё нет

С момента выхода iPhone X с «чёлкой» для Face ID, Samsung всячески избегала такого дизайна в своих устройствах. Но сейчас, судя по всему, компания всё же намерена изменить ситуацию.