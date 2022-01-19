Ноутбуки и планшеты
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Samsung готовит свой первый планшет с «чёлкой»При этом ни одного подобного смартфона у компании всё ещё нет
С момента выхода iPhone X с «чёлкой» для Face ID, Samsung всячески избегала такого дизайна в своих устройствах. Но сейчас, судя по всему, компания всё же намерена изменить ситуацию.
Если верить данным инсайдеров, новейший планшет Samsung — Galaxy Tab S8 Ultra — получит дизайн, при котором фронтальная камера будет скрываться в вырезе в форме «чёлки». При этом пока что нет какой-то информации об использовании в девайсе системы 3D-сканирования наподобие таковой у Apple.
В то же время уже сейчас известно, что Galaxy Tab S8 Ultra получит 14,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2960 x 1848 пикселей, чип Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm в качестве основы и стилус S Pen.
Ожидается также, что планшет получит до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор устройства должен составить 11 200 мАч.
Источник: 91Mobiles