Samsung начала продажи недорогого планшета с поддержкой стилуса в Galaxy Tab S6 Lite в России

Устройство представляет из себя упрощенную версию флагманского планшета компании, которая оснащена 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 х 1200 пикселей. Также устройство получило стереодинамики, камеры на 8 и 5 Мп, а также фирменный процессор Exynos 9611. Оперативной памяти в новинке установлено 4 ГБ, постоянной же памяти 64 либо 128 ГБ. Что же до емкости аккумулятора, то она составляет 7 040 мАч.