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Сегодня 16:24
Samsung начала продажи недорогого планшета с поддержкой стилуса в Galaxy Tab S6 Lite в России
Вполне себе отличный вариант для учебы
Как стало известно, сегодня Samsung начала продажи недорогого планшета с поддержкой стилуса в Galaxy Tab S6 Lite в России.
Устройство представляет из себя упрощенную версию флагманского планшета компании, которая оснащена 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000 х 1200 пикселей. Также устройство получило стереодинамики, камеры на 8 и 5 Мп, а также фирменный процессор Exynos 9611. Оперативной памяти в новинке установлено 4 ГБ, постоянной же памяти 64 либо 128 ГБ. Что же до емкости аккумулятора, то она составляет 7 040 мАч.
Цены на новинку в России следующие: Galaxy Tab S6 Lite только с Wi-Fi на 64 или 128 ГБ стоит 28 990 рублей или 31 990 рублей соответственно, а версия с поддержкой LTE обойдется в 32 990 или 35 990 рублей за модификацию с 64 или 128 ГБ постоянной памяти соответственно.