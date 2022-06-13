Samsung откажется от процессора Snapdragon в новом среднебюджетном планшете Galaxy Tab A7 2022

По данным инсайдеров, корейский IT-гигант сменит Snapdragon 662, используемый в актуальной модели, на новый процессор — Unisoc T618. Он состоит из восьми вычислительных ядер: двух ARM Cortex-A75 с частотой до 2,0 ГГц и шести ядер ARM Cortex-A55.

Обработкой графики в SoC занимается Mali G52 MP2 GPU.

Сообщается также, что новая версия планшета получит 10,4-дюймовый дисплей с разрешением 2000 × 1200 пикселей, основную камеру на 8 Мп и фронтальную на 5 Мп. Ёмкость аккумулятора Galaxy Tab A7 должна составить 7040 мАч.

Точные цена и сроки релиза пока неизвестны.