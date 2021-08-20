Samsung откажется от собственного процессора в новых планшетах Galaxy Tab S8

Оказалось, что Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ и Galaxy Tab S8 Ultra получат Snapdragon 898 в качестве «основы», сообщает Gizmochina. Таким образом, корейский гигант решил отказаться от собственных SoC Exynos в новых планшетах, отдав предпочтение флагманскому решению от Qualcomm.

Учитывая, что последняя даже не анонсировала данную модель чипа, анонс линейки Galaxy Tab S8 стоит ждать в районе Unpacked 2022 в январе следующего года. На этом же мероприятии Samsung должна представить флагманскую линейку смартфонов Galaxy S22.