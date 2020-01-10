Samsung показала ноутбук с растягивающимся дисплеем

Но к счастью, мы живем в век интернета, и источник, получивший доступ к демонстрации, рассказал о том, что же такого Samsung анонсировала узкому кругу лиц. Так, в рамках CES компания показала ноутбук, экран которого имеет свойство растягиваться, тем самым увеличивая диагональ дисплея без сторонних инструментов. И если в сложенном состоянии диагональ экрана составляет достаточно стандартные в наше время 13,3 дюймов, то в разложенном виде он увеличивается вдвое.