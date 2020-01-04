Samsung показала свой новый ноутбук-перевертыш с 17,5 часами автономности

Ноутбук оснастили 13,3 дюймовым QLED экраном с разрешением Full HD, максимальная яркость которого достигает 600 кд/кв.м. Galaxy Book Flex α работает на базе процессора Intel Core 10-го поколения. Что касается емкости аккумулятора устройства, то она составляет 54 Втч, что по словам компании позволяет ноутбуку обеспечивать 17,5 часов автономной работы.

Устройство будет доступно в нескольких модификациях: на 8 или 12 Гб оперативной памяти и 256 или 512 Гб SSD. Samsung Galaxy Book Flex α получил сканер отпечатков пальцев, разъем для microSD-карт, а также два громкоговорителя, мощность которых составляет 1,5 Вт.

Известно, что новинка станет доступна для продажи в первом полугодии текущего года. Минимальная стоимость Samsung Galaxy Book Flex α составляет порядка 830 долларов или 51,5 тыс рублей.