Samsung покажет первый в мире складной планшет уже в начале 2023 года

По данным интернет-инсайдеров, проект находится на близком к финальному этапе. Ориентировочно, анонс новинки должен состояться уже в начале 2023 года. Её покажут вместе с линейкой Galaxy Tab S9 в рамках очередного мероприятия Unpacked.

Кроме того факта, что новинка получит гибкий дисплей, источники не владеют никакой информацией. Но стоит понимать, что ранее в Сети неоднократно всплывали различные патенты Samsung, в которых описывался складной планшет. В том числе то, что он будет сгибаться не в двух сегментах, как смартфоны Galaxy Z Flip и Z Fold, а в трёх.