Samsung пообещала выпустить конкурента iPad Pro до анонса Galaxy Note10

Компания Samsung Electronics объявила, что представит два новых устройства Galaxy на официальном сайте 31 июля и 5 августа. То есть, их анонс состоится до мероприятия Galaxy Unpacked 7 августа, где ожидается презентация флагманских смартфонов серии Galaxy Note 10.

Согласно описанию, гаджеты созданы для пользователей нового поколения, которые хотят создавать и потреблять контент, где бы они ни находились.

Также был опубликован тизерный видеоролик. В нём уже точнее говорится о новом планшете Galaxy Tab и смарт-часах Galaxy Watch, а также показываются очертания устройств.

Согласно более ранним утечкам, в ближайшее время компания выпустит часы Galaxy Watch Active 2 и флагманский планшет Galaxy Tab S6 с топовыми характеристиками.