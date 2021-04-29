Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 08:01
Samsung представила игровой ноутбук на ещё неанонсированном процессоре Intel
А также с непрезентованными видеокартами
На прошедшей презентации Unpacked компания Samsung представила свой игровой ноутбук — Galaxy Book Odyssey. Устройство, помимо всего прочего, построено на базе чипа Intel Core Tiger Lake-H, который сама Intel пока что официально не анонсировала.
Вместе с тем новый ноутбук может предложить на выбор две видеокарты: NVIDIA RTX 3050 и 3050 Ti. Самое интересное, что эти две модели также не были официально представлены, сообщает ТН.
Размер экрана Galaxy Book Odyssey — 15,6 дюйма, FullHD-дисплей выполнен по технологии TFT. Также новинка имеет различные модификации с максимальным вариантом на 32 ГБ оперативной памяти. Что же касательно цены, то за базовую модель лэптопа просят 1399 долларов (104 тыс рублей).