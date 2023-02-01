Samsung представила мощнейший ноутбук на новеньких Intel Core i9 и RTX 4070

Из прочих отличительных особенностей устройства можно отметить компактность корпуса — его толщина составляет всего лишь 1.6 см, а вес новинки составляет 1,7 кг.

Цена базовой модели начинается от 2399 долларов, что на 100 долларов дешевле, чем базовый MacBook Pro 16”.