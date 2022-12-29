Samsung представила ноутбук на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon и с поддержкой 5G

Устройство получило поддержку мобильных сетей 5G и протокола Wi-Fi 6E. Это стало возможным благодаря процессору Snapdragon 8cx Gen 3, который лёг в основу девайса. Для сравнения, предыдущая модель основывалась на Intel Core 12-го поколения.

Также ноутбук оснащён 13,3-дюймовым сенсорным Super AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD и шарниром, позволяющим использовать его в качестве планшета. Есть в новинке и поддержка фирменного стилуса S Pen.

Galaxy Book 2 Pro 360 может похвастаться трёмя порта USB-C, слотом для карт памяти microSD и 3,5-мм разъёмом для наушников. Клавиатура ноутбука имеет яркую подсветку, а за звук в девайсе отвечают 4-Вт стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Представители Samsung отметили, что графический процессор Adreno внутри ноутбука на 60% быстрее графической подсистемы в Snapdragon 8cx Gen 2. Она, к слову, использовалась в модели Galaxy Book Go 5G.

Старт продаж девайса намечен уже на 16 января в Южной Корее. Информации о ценах и планах запуска на других рынках пока нет.